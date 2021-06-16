شكرا لقرائتكم خبر عن باهر النويهى يجسد شخصية "صبى دجال" فى مسلسل "حلم حى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان باهر النويهى فى مسلسل "حلم حى" مجسدا شخصية "صبى دجال"، يهتم بالتكنولوجيا ويصطاد ضحاياه من خلال السوشيال ميديا.

وقال النويهي لـ"الخليج 365"، إن الشخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل وهى فى الأساس شخصية لم تقدم من قبل فى الدراما برغم انتشارها ووجودها فى الواقع، فالسوشيال ميديا صنع الكثير من المهن التى لم يكن لها وجود من قبل.

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم : حمدى الوزير، ندى بسيونى، منة عرفة، أحمد والى ، مصطفى منصور، محمود متولى، كريم عبد الخالق، لبنى عزت، أميرة الشريف، يوستينا إسحاق ويخرجه كامبا وسيعرض قريبا على إحدى المنصات.

الفنان باهر النويهى قدم من قبل الكثير من الأعمال منها مسلسل "الأب الروحى" بجزئيه الأول والثاني ومسلسلات : ( طاقة نور ، نصيبي وقسمتك الجزء الثالث ( حبيبتي من تخون )، كما شارك في بطولة مسرحية "سينما مصر" مع المخرج خالد جلال، كما أنه ضمن فريق عمل مركز ”الخليج 365” للثقافة والفنون بالفرقة المسرحية.