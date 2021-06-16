صالح الراشد يستغرب الهجوم عليه: “ليش تتعاملون معاي بقسوة؟”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 02:47 صباحاً - استغرب الاعلامي صالح الراشد الهجوم العنيف الذي تعرض له مؤخرا عقب ظهوره بتسريحة شعر جديدة، منسدلًا على كتفه بطريقة، وصفها البعض بالـ “أنثوية”.

ونشر صالح الراشد صورة جديدة له عبر حسابه على انستغرام وعلق عليها كاتبا: “يعني بصراحه كمية التعليقات اللي قريتها وتفاعلكم على الصور شي رائع ويسعدني.. بس سؤال اهو ما في شباب او رياييل ( رجاجيل ) شعورهم طويله”.

وتابع صالح الراشد: “يعني اذا الله سبحانه وتعالى عطاني شعر حلو والحمدلله ما يصير اطوله ، لو برازيلي والا مكسيكي عادي طبعا وجدا.. بس انا ما يصير

.. ليش يا حبايبي تتعاملون معاي بقسوه

.. ترا انا احبكم

”.

وكان صالح الراشد قد تعرض مؤخرًا، للسخرية بسبب صورة نشرها عبر حسابه الشخصي “إنستغرام” ظهر فيها بإطلالة بحرية مرتديًا “صندلًا” عرضه للانتقادات.

وظهر الراشد مرتديًا تيشيرت باللون الأسود، وصندلًا بأحبال متداخلة، معلقًا بكلمات استخدمها للمدح في الصندل، وكتب: “انتو شايفين جمال الصندل اللي الكل يسألني عنه، هذا صندل هابين فيه هبه وما تحصلونه في اي مكان بهذه الجوده.. وايد حلو ومرتب ومريح وكل الالوان تقريبا موجوده بس انا اخترت البيج، مميزاته ان الصناعه يدويه وعضوي ونباتي”.

واعتبر البعض أن الإعلامي صالح الراشد، يتعمد استفزاز الجمهور، لإحداث ضجة حول إطلالاته وتعليقاته المثيرة للجدل. فيما تساءل آخرون عن لون عينيه الحقيقي، لاسيما وأنه يتعرض للتنمر بسبب لون عينيه الملونة، مشيرين إلى أنه لا تتناسب مع لون بشرته وشعره.