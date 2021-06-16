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كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 02:47 صباحاً - وثقت الفنانة السورية ديمة قندلفت نجاحها في السباحة 25 مترا تحت الماء وذلك عبر مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت ديمة قندلفت في الفيديو بالمايوه وهي تسبح داخل احد المسابح وعلقت كاشفة عن شغفها بالسباحة قائلة “من فيكن شغف السباحة مثلي”.
وقد علق اصدقاء ومتابعو ديمة قندلفت على الفيديو مشيدين بها وكان من بينهم الفنانة شكران مرتجة التي كتبت “عندي شغف السباحة بس مابعرف
”.
بينما انتقد البعض اخرون اطلالة ديمة قندلفت التي وصفوها بالجريئة خاصة انها المرة الاولى التي تظهر فيها بالمايوه.
كانت هذه تفاصيل خبر ديمة قندلفت تظهر بالمايوه وتنجح في تحدي السباحة 25 متر تحت الماء!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.