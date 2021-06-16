أروى تبكي في بث مباشر من لبنان: "أقسم بالله كنت أشحت الدواء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة اليمنية أروى جودة، موقفا صعبا تعرضت له في أثناء تواجدها بلبنان، نظرا لاحتياجها لشدة إلى أحد أنواع الأدوية.

وعرض برنامج "تفاعلكم" المذاع على فضائية "العربية" مقطع فيديو للفنانة أروى وهي تبكي لفشلها في العثور على الدواء الخاص بها بسبب الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان.



وتظهر أروى في الفيديو، الذي بثته من داخل سيارتها، وهي تروي معاناتها، قائلة: "لما دخلت الصيدلية كنت أشحت من الطبيبة الموجودة.. أقسم بالله كنت أشحت منها الدواء اللي مجبرة أن أخده، فقلت لها من فضلك أعطيني الدواء لأني لا أستطيع الاستغناء عنه".





وبكت مستكلمة: "بعد محاولات مضنية مع الصيدلية أعطتني الدواء، ولكن لماذا هذا الذل"، لافتة: "هيجي واحد يتغابى ويقولي إرجعي بلدك. أنا لا أعرف بلد غير السعودية، واليمن لم أعش فيها كي أرجع لها ووضعها ليس أحسن من لبنان".