شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى فى صورة مع أحمد حلمى ومكى: محدش قدى.. لما تتصور مع نص لذاذة الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بلقاء النجمين أحمد حلمى وأحمد مكى، والتقاط صورة تذكارية معهما، مشيرة إلى أن "محدش قدها".



بشرى مع حلمى ومكى

ونشرت بشرى الصورة التى جمعتها مع حلمى ومكى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "محدش قدى.. لما تتصور مع نص لذاذة الكوكب".





وشاركت النجمة بشرى، فى ماراثون دراما رمضان هذا العام، فى مسلسل "الاختيار 2 - رجال الظل" تلك الملحمة الوطنية التى تبرز دور شهداء الوطن، وجسدت بالمسلسل شخصية زوجة الشهيد محمد مبروك، الضابط فى قطاع الأمن الوطنى، وتألقت فى تقديم الدور بإظهار طبيعة الشخصية الحقيقية والواقع المؤلم والمأساة التى تعرضت لها باستشهاد زوجها.

وعبرت عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار 2" من خلال مداخلتها بتليفزيون ”الخليج 365”، وقالت إنها محظوظة بالتعاون مع كوكبة من النجوم الكبار فى هذا العمل مثل كريم عبد العزيز وإياد نصار وأحمد مكى وإنجى المقدم والمخرج بيتر ميمى، وعلقت قائلة: "أنا محظوظة أيضًا بأننى ضمن فريق يحب عمله وفريق يقدر أهمية ما يقدمه، وفريق قادر على النجاح، لأنه يختار الأفضل ويضيف له".

وتابعت بشرى فى حديثها بأنها "طارت من الفرحة" حينما قدم المخرج بيتر ميمى لها الورق، واعتبرت أن هذا العمل الوطنى تكليف وتشريف لأى فنان ورغم أنها كانت ترى أن الدور صعب لوجود صاحبة الشخصية التى تجسدها بالواقع وأثناء تجهيزها للشخصية تمت محادثة تليفونية مع زوجة الشهيد البطل محمد مبروك لتتعرف منها على بعض تفاصيل الشخصية رغم أن المخرج كان يريد استحضار روح الشخصية فقط دون العمق فى تفاصيل الشخصية والحمد لله جسدت الشخصية حسب وجهة نظره، وأشادت زوجة الشهيد مبروك بالأداء وهنأتنى على الدور، عقب عرضه، حيث حدث عدة اتصالات هاتفية بيننا.