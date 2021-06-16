الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية.. صور

القاهرة - سامية سيد - يتابع حاليا كل من الناقد السينمائى عصام زكريا، والسيناريست محمد الباسوسي، الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، التي تنطلق فعالياتها اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 22 والتى تقام لأول مرة على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية.

يبدأ الحفل الذى يقام على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يتسع لـ500 فرد فى الهواء الطلق تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا، وذلك باستقبال ضيوف المهرجان على الريد كاربت، ثم تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح والذى تقدمه المذيعة إنجى علي، بالسلام الوطنى، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركى وكيروجراف مصطفى حجاح، ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة.

يلى ذلك عرض برومو المهرجان، ثم يلقى الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتى تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.