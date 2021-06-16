شكرا لقرائتكم خبر عن خافت تسلم عليه.. ميمى جمال تكشف تفاصيل موقف جمعها بأحمد زكى بعد شهرته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة ميمى جمال تفاصيل موقف جمعها بالفنان أحمد زكى بعد شهرته، وقالت الفنانة الكبيرة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365، والذى كشفت فيه تفاصيل وأسرار مشوارها الفنى ورحلة عمرها مع شريك حياتها الفنان الكبير حسن مصطفى أنها عملت لمدة شهر فى مسرحية مدرسة المشاغبين فى الفترة التى سافرت فيها الفنانة سهير البابلى لإجراء جراحة فى عينها بالخارج

وحكت ميمى جمال تفاصيل موقف جمعها بالفنان الكبير أحمد زكى، قائلة "اشتغلت مع أحمد مسرحية مدرسة المشاغبين وكنت أعرفه فى بداياته، ومرت سنوات حتى اشتركنا فى فيلم معالى الوزير، وفى الفيلم كان كبر وبقى أحمد زكى النجم الكبير ومكنتش عارفة هل تغير أم لا وقلت أشوف رد فعله عندما يقابلنى، وخفت أروح مباشرة اسلم عليه".

وتابعت النجمة الكبيرة "قلت مساء الخير من بعيد وانتظرت رد فعله فوجدته يقابلنى بترحاب وحب ومودة كما كنت أعرفه، ولما قلت له إنى مكنتش عارفة هتقابلنى إزاى، قاللى إحنا عشرة وانتى مرات أستاذنا الكبير حضرة الناظر، وكان فى منتهى الود والحب".

وقام تلفزيون الخليج 365 بزيارة لمنزل الفنانة ميمى جمال الذى جمعها برفيق عمرها وشريك حياتها الفنان الكبير حسن مصطفى وأهداها درع تكريم وباقة ورد تقديراً لمشوارها الفنى، وكشفت خلال اللقاء تفاصيل وأسرار رحلة العمر والفن وقصة تعارفها وزواجها وتفاصيل الحياة بينهما وآخر وصايا زوجها الفنان الكبير.