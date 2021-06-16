شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: "لعبة نيوتن" الأكثر اكتمالًا و"الاختيار 2" الأنجح فى مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مدحت العدل، السيناريست والكاتب الفني، أنه يتعامل مع الشباب الصاعد في عائلة العدل ويقدم لهم خبرته وهم يقدمون وجهات النظر المختلفة.

وأضاف "العدل"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تداخلهم معًا في العمل يسبب الكثير من الاختلاط على الجمهور، حيث إن هناك من يتحدث معه في الإنتاج وهو لا يعرف عنه، كما أن عائلة العدل الصاعدة بها مهندسة ديكور ومخرج صاعد.

وأوضح أنه شاهد في رمضان 2021 مسلسلات الاختيار 2 ولعبة نيوتن ومسلسل موسى والقاهرة كابول، كما أنه لم يكن قادر على متابعة كم كبير من المسلسلات لضيق الوقت، منوهًا على اشتمال "الاختيار 2" على ملامح إنسانية بسبب تفوقه على الموسم الأول، مشددًا على أن الحلقة الثانية في "القاهرة كابول" أعظم حلقات الدراما في مصر، كما أن لعبة نيوتن الأكثر اكتمالًا هذا الموسم، "مسلسلات رمضان كان فيها زعيق كتير".

وأكد الدكتور مدحت العدل، أنه شارك في إنتاج المسلسل الكوميدي "بـ100 وش" وحقق نجاحا كبيرا بعيد عن الموسم الرمضاني الماضي، مشيرا إلى أن البعض تحدثوا بعدم إنتاج جزء تاني من المسلسل وأنه استنفز أغراضه.

وأضاف أن السنة المقبلة سيكون هناك عرض للجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، مشيرا إلى أن الموسم لا يرتبط الآن برمضان، لذلك من الممكن أن يُعرض الجزء الثاني خارج رمضان؛ بسبب المنصات وفكرتهم المختلفة.

وأوضح أنه يجب التفكير قبل التصوير بأن يكون المسلسل الذي يستحق أن يعرض في 10 حلقات فقط أن يطبق في 10 حلقات لا بـ30 حلقة، منوهًا على أنه يفضل المسلسلات في 15 حلقة.