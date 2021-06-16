محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وقال "حسني" خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة cbc، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، إن معلوماته عن دلال عبد العزيز، أنها ما زالت تحتاج إلى أكسجين، وتمنى لها الشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.