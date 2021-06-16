بالصور... الاستعدادت النهائية لحفل افتتاح الدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتابع الناقد السينمائي عصام زكريا، والسيناريست محمد الباسوسي، الاستعدادت النهائية لحفل افتتاح الدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة التي تنطلق فعالياتها غدا الأربعاء الموافق ١٦ يونيو وتستمر حتى الثلاثاء الموافق ٢٢ والتي تقام لأول مرة على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان