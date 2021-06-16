غادة عبد الرازق بـ"ضفائر" وعبير صبري أنيقة.. ١٠ لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبد الرازق

شاركت النجمة غادة عبد الرازق جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"ضفائر"، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

باسكال مشعلاني

شاركت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة"سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية من داخل "الجيم".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ من داخل سيارتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض ونظارة شمسية سوداء.

ساندي علي

نشرت المطربة ساندي علي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.