دلال عبدالعزيز تكمل يومها الـ50 بالعناية المركزة.. ووائل الإبراشي "راجع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمصر، إن الفنانة دلال عبدالعزيز لا تزال تحتاج إلى أكسجين منذ إصابتها بكورونا.

وقال حسنى، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر فضائية cbcالمصرية، إن المعلومات التي لديه تقول إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي تتحسن بشكل كبير، متوقعا عودته إلى مشاهديه قريبا.

في السياق نفسه، كشف مصدر طبي في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية، أن الفنانة دلال عبد العزيز أتمت الآن 50 يوماً منذ دخولها غرفة العناية المركزة نتيجة صراعها مع الأعراض طويلة الأمد الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، الذي هاجم مختلف أجهزة جسمها وخلّف مضاعفات خطيرة.





وأكد المصدر الطبي، أن دلال عبدالعزيز لا تزال تقضي فترة علاجها في إطار قيود صارمة اتخذت للحفاظ على سلامتها، مؤكداً أنه قبل أن يفارق زوجها الحياة لم تستطع زيارته لوداعه، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حالتها الصحية حال إخبارها بالأمر، وقد يجعل عملية علاجها وإعادة تأهيلها تستغرق وقتاً أطول.

وأكدته الفنانة لبلبة أنها وميرفت أمين وبعض الصديقات، يحاولن إقناع دلال بأن زوجها الفنان الراحل سمير غانم ما زال على قيد الحياة.

ولفتت إلى حرصهن على منعها من مشاهدة قنوات التليفزيون والأخبار، واكتفائهم بعرض الأفلام المُسجلة لها، والظهور أمامها بالملابس الملونة، وبمنتهى التماسك.