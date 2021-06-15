عادل إمام ضمن الأسماء.. قصة اختراق صفحة أحمد فهمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استخدم الفنان المصري أحمد فهمي أسلوبا جديدا للترويج لفيلمه "العارف" المقرر طرحه بدور العرض قريبا.

البداية كانت بمنشور كتبه الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أعلن خلاله محاول أحد الأشخاص قرصنة صفحته.



وقال فهمي في منشوره: "قديم أوي اللي لسه باعتلي لينك الهاك بتاع أمازون ده قالك هيهكرني كده.. أنا بابا يلا".

بعدها فوجئ متابعو أحمد فهمي بتغيير الصورة الرئيسية للحساب بأخرى توضح تعرض الصفحة للاختراق، وكتب: "أنا مش بعيد.. الدور على مين".

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع ما حدث لصفحة أحمد فهمي، وكان من ضمن التعليقات الصفحة الرسمية للفنان المصري الكبير عادل إمام على "فيسبوك"، إذا جاء التعليق: "بالهنا والشفا".

كما تفاعل أيضا مع الحدث الفنان أحمد السقا الذي علّق قائلا: "أومال عاملي فيها شبح، وأنا بابا يالا، وفي الآخر اتروقت".

كما علق الفنان أحمد حلمي: "مفاجأة مش كده"، وكتب الفنان أحمد رزق: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعوض عليك يا فهمي"، وعلّق الفنان فتحي عبدالوهاب: "ربنا يعوض عليك يا حمادة"، وكتب الفنان أحمد صلاح حسني: "ابلع ابلع"، وأيضا علق عمر كمال: "الواحد يحمي صفحته إزاي يا جدعان".

في الوقت نفسه، كتبت الفنانة المصرية هنا الزاهد، زوجة أحمد فهمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "يا جماعة فيه هاكر سرق صفحة أحمد فهمي وهو غير مسؤول عن أي حاجة هتنزل".

وعقبها بدقائق معدودة، تم تغيير صورة صفحة هنا الزاهد أيضا واستبدالها بأخرى تشير لتعرضها أيضا للاختراق، مصحوبة بتعليق: "أنا مش بعيد.. الدور على مين".

الأمر لم يتوقف على صفحة "فهمي" أو زوجته هنا الزاهد فقط، بل أيضا تعرض لذلك النجمان محمود حميدة ومصطفى خاطر بطلا "العارف".

بعدها بساعات، كشف "فهمي" أن ما حدث كان أحد أنواع الدعاية الخاصة بفيلم "العارف"، ونشر أول برومو للعمل عبر حسابه بموقع "أنستقرام"، وعلّق: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد، الدور على مين؟.

فيلم "العارف" تم تصويره في مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.