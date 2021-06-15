شكرا لقرائتكم خبر عن "كتاب ونقاد السينما" توزع جوائز مسابقة السينما المصرية 23 يونيو بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في السابعة مساء الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفى محرم للسينما المصرية بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.

ويتضمن الحفل استعراضا من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز على الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، ويقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل.

والأفلام التى تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي، حظر تجول، صندوق الدنيا، صاحب المقام، الصندوق الأسود، رأس السنة، وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبد العزيز والناقد السينمائي عصام زكريا.

كما يكرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفى محرم، عددا من رواد السينما المصرية هم الفنانين عفاف شعيب، وخالد زكي، وسوسن بدر، والكاتب السينمائي فيصل ندا، والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش، والمخرج هاني لاشين، والكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن، والناقد السينمائي مجدي الطيب، والإعلامي إمام عمر.

أما الجوائز فحصد فيلم رأس السنة جائزة أفضل فيلم، وحصد المخرج عماد البهات جائزة لحنة التحكيم الخاصة عن فيلم صندوق الدنيا، وحصد أمير رمسيس جائزة أفضل مخرج وسيناريو عن فيلم حظر تجول، وحصد الفنان خالد الصاوي جائزة أفضل ممثل عن فيلم صندوق الدنيا، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة إلهام شاهين عن فيلم حظر تجول، وذهبت جائزتا التميز لكل من رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا، وأحمد مالك عن فيلم رأس السنة.

وذهبت جائزة أحسن تصوير إلى مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام، وأفضل موسيقى إلى أمير جادو عن فيلم صندوق الدنيا، وأفضل مونتاج للمونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة، وأفضل ديكور إلى رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام، وأفضل وجه صاعد إلى محمود الليثي عن فيلم حظر تجول. يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.