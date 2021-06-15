"كتاب ونقاد السينما" توزع جوائز مسابقة السينما المصرية 23 يونيو بدار الأوبرا

شكرا لقرائتكم خبر عن "كتاب ونقاد السينما" توزع جوائز مسابقة السينما المصرية 23 يونيو بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في السابعة مساء الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفى محرم للسينما المصرية بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.
ويتضمن الحفل استعراضا من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز على الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، ويقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل.
والأفلام التى تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي، حظر تجول، صندوق الدنيا، صاحب المقام، الصندوق الأسود، رأس السنة، وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبد العزيز والناقد السينمائي عصام زكريا.
كما يكرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفى محرم، عددا من رواد السينما المصرية هم الفنانين عفاف شعيب، وخالد زكي، وسوسن بدر، والكاتب السينمائي فيصل ندا، والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش، والمخرج هاني لاشين، والكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن، والناقد السينمائي مجدي الطيب، والإعلامي إمام عمر.
أما الجوائز فحصد فيلم رأس السنة جائزة أفضل فيلم، وحصد المخرج عماد البهات جائزة لحنة التحكيم الخاصة عن فيلم صندوق الدنيا، وحصد أمير رمسيس جائزة أفضل مخرج وسيناريو عن فيلم حظر تجول، وحصد الفنان خالد الصاوي جائزة أفضل ممثل عن فيلم صندوق الدنيا، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة إلهام شاهين عن فيلم حظر تجول، وذهبت جائزتا التميز لكل من رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا، وأحمد مالك عن فيلم رأس السنة.
وذهبت جائزة أحسن تصوير إلى مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام، وأفضل موسيقى إلى أمير جادو عن فيلم صندوق الدنيا، وأفضل مونتاج للمونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة، وأفضل ديكور إلى رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام، وأفضل وجه صاعد إلى محمود الليثي عن فيلم حظر تجول. يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.