شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يطلب تعليقا على صورة مع كريم عبد العزيز.. ومنى زكى: أفضل 2 من أصدقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب النجم أحمد حلمى، من جمهوره ومتابعيه عبر حساباته على إنستجرام وفيس بوك وتويتر، وضع تعليق مناسب على صورة جمعته مع صديقه النجم كريم عبد العزيز، داخل السيارة، حيث نشر حلمى الصورة مع كريم، صحبها بتعليق: "حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دى؟ وهكتب اسمه عليه".



أحمد حلمى مع كريم عبد العزيز

وانهالت التعليقات على الصورة سواء من أصدقائهم الفنانين أو المتابعين، لكن كان أبرز التعليقات من زوجته الفنانة منى زكى، التى علقت قائلة: "أفضل 2 من أصدقائى"، فيما علق الفنان أحمد زاهر، قائلا: "جامدين ومفيش إلا إحنا".

من ناحية أخرى، يستعد النجم أحمد حلمى، لمسلسله الجديد الذى وضع صناعه اسما مبدئيا له وهو "النجيب"، عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، ولم يستقروا على الاسم النهائى للعمل حتى الآن، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء حلمى من تصوير فيلمه الجديد، التى تشاركه النجمة روبى فى البطولة.

كما يحضر أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه على التفاصيل، حيث يقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد أحمد حلمى عبر صفحته على تويتر، والعمل من إنتاج سينرجى حيث تم التعاقد بينهما الفترة الماضية.