شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "أرض الحرية" تفتتح مهرجان الإسماعيلية الـ22 وإنجى علي تقدم حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا الأربعاء مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ22، والذى ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، ويرأس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا، وذلك بحضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة وصناع السينما التسجيلية القصيرة.

يبدأ الحفل الذى يقام على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يستع لـ500 فرد في الهواء الطلق تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا، وذلك باستقبال ضيوف المهرجان على الريد كاربت، ثم تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح والذى تقدمه المذيعة إنجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفى حجاح ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة.

يلى ذلك عرض برومو المهرجان، ثم يلقى الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتى تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

يلى ذلك عرض لجان التحكيم على الشاشة، وتضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والمخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش، والمخرجة المصرية هالة خليل، والمخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى والتحريك فنان الرسوم المتحركة كاتب السيناريو توماس ويلز، والسيناريست المصرى تامر حبيب، والمخرج المغربى عبدالاله الجوهرى، والروسية إيلينا كورسيفا، المنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا، وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى الناقدة المصرية مروة أبو عيش، والناقدة السورية لمى طيارة، والناقد الإيطالى ماسيمو ليتشي.

فى حين تضم مسابقة أفلام الطلبة وتضم المخرج المصري خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد السلام، ومن لبنان نجا الاشقر مدير نادي لكل الناس للسينما، ثم تبدأ مراسم التكريم حيث تقوم وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان بتكريم اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة فايزة حسين، والتى رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة أسابيع، يليها تكريم الناقد الكبير كمال رمزي، ثم اسم الراحلة رجاء الجداوي وتتسلمها نجلتها أميرة مختار، يلى ذلك عرض fire show مع بدء الاستراحة.

ثم يتم عرض فيلم الافتتاح السويسري "فرح" إخراج جوليا بانتر، وهو فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة"، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعياً وثقافياً ودينياً.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.