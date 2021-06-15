شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يقدم لأول مرة "مسرح الساحل" بداية من يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أشرف عبد الباقى لافتتاح "مسرح الساحل" لأول مرة، وذلك بداية من أول يوليو المقبل، حيث سيقدم عبدالباقي في افتتاح مسرح الساحل مسرحية "كلها غلط"، ثم تتوالى المفاجآت، وذلك على مدار قرابة الثلاثة أشهر الخاصة بموسم الصيف.

وأكد عبد الباقي في تصريحات صحفية أنه سعيد بتلك التجربة المختلفة والتي بذل فيها جهدا كبيرا للغاية حتى ترى النور مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن موقع "مسرح الساحل" استراتيجي للغاية، حيث يقع نهاية طريق وادي النطرون مع طريق الساحل الشمالي. وأضاف أن مشروع "مسرح الساحل" يقدم لأول مرة للجمهور خلال موسم الصيف.

جدير بالذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields، هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي.