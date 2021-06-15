محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كليب "ثابت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من كواليس كليب "ثابت"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "رمضان" على الصورة : "ثابت، قريبًا".

وانتهى رمضان، من تصوير الكليب الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي بعد عدة نجاحات، منها "الأسطورة" و"البرنس" وكليب أغنية "رايحين نسهر - بم بم".

"ثابت" كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.