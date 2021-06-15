صورة أحمد حلمي وكريم عبد العزيز تتصدر تريند "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت صورة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد حلمي تريند موقع "تويتر"، بعدما نشر "حلمي" الصورة، عبر حسابه بنفس الموقع وعلق: " حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دي؟ وهكتب اسمه عليه".

وانهالت تعليقات جمهورهم عبر موقع "تويتر"، وجاءت كالتالي : "يعني دول مش مجرمين وخطافين قلوب، صورة تشع عظمة، كريم عبد العزيز بقى الشوجر دادي اللي كلنا بنحلم بيه، بجد أنا ما شفتش في حلاوة ووسامة وكاريزما كريم عبد العزيز، من جمالكوا مش هعرف أعلق بجد تجننوا، كريم عبد العزيز طيار".

وشارك أحمد حلمي كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الاختيار ٢" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وهو من إخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أنّ آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، كانت فيلم" خيال مآتة" ، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة كل من منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.