أحلام عادل تشارك في فيلم "سقراط ونبيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة الشابة أحلام عادل ضمن أحداث فيلم "سقراط ونبيلة" الذي سيتم طرحه من يوم 16 يونيو الجاري بجميع دور العرض، ويطرح بالإمارات والسعودية والكويت بدءا من الأربعاء 2 يونيو الجاري.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول شخص يعيش في حارة شعبية، ويجد في أحد الأيام كتاب اسمه (إطلعولي بره)، يتحدث عن وجود شخصيات بداخل كل فرد، وعندما يقرأه هذا الشخص، تخرج له عدد من الشخصيات تسيطر على حياته وقراراته.

وتجسد أحلام عادل دور أحد الشخصيات التي تسيطر على قرارات بطل العمل الفنان أشرف عبدالباقى، ويناقش الفيلم الصراع بين الأجيال، وذلك من خلال كوميديا الموقف.

فيلم "سقراط ونبيلة"، بطولة أشرف عبد الباقي، ويشارك في بطولة العمل أحمد فتحي، دينا، سامي مغاوري، شريف دسوقي، محمد فهيم، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، وهو سيناريو وحوار عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.

جدير بالذكر أن أحلام عادل شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد 25"، بطولة كل من يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، أيتن عامر، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، من تأليف إنجي علاء.