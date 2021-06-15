تفاصيل جديدة في قضية الفنانة رانيا ويوسف و”نزار الفارس”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

شهدت قضية الفنانة المصرية “رانيا يوسف” والإعلامي العراقي “نزار الفارس”، تطورات جديدة بعد أشهر من الجدل، الذي أثارته المقابلة، التي أجرتها الفنانة مع قناة الرشيد ضمن برنامج يقدمه “الفارس”.

وشملت التطورات الجديدة قرار نيابة النزهة في مصر، القاضي بحفظ البلاغ المقدم من “يوسف” ضد الإعلامي العراقي؛ والذي طالبت خلال الفنانة المصرية المثيرة للجدل بتعويضٍ بمبلغ 10 ملايين جنيه، بعدما اتهمت القناة والمذيع بارتكاب مخالفات وجرائم جنائية معاقبا عليها قانونيا، بما في ذلك بث أخبار كاذبة وتشهير بالممثلة.

كما أرجعت النيابة قرارها إلى عدم وصول المحكمة والتحقيقات إلى أدلة تثبت صحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير عبر فضائية عراقية.

في ذات السياق، علق الإعلامي العراقي على قرار النيابة المصرية في منشورٍ وضعه على حسابه في إنستغرام، كتب فيه: “الحمد لله تم حفظ البلاغ المقدم ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكراً للقضاء المصري العادل، شكراً للإعلام المصري شكراً لكل شخص وقف إلى جانبي شكراً المستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيرة”.

يشار إلى أن “الفارس” ذكر أن الفنانة المصرية اتهمته أيضاً بالتحرش بها، ما دفعه إلى التقدم بدعوى ضد “بيوسف” طالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه؛ بسبب “سبه وقذفه” على مواقع التواصل الاجتماعي.