رويدا عطية تكشف رغبتها بإجراء عملية تجميل لشفتيها وتكبيرهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:04 مساءً - نشرت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أعربت فيه عن رغبتها بالخضوع لعملية تجميل.

وفي التفاصيل مازحت رويدا الجمهور وقالت أنها تسعى لإجراء عمليّة تجميل في شفتيها وتكبيرهما، وحملت بالوناً كبيراً على شكل “فم”، مؤكدة على أن طبيبها نصحها بهذا الحجم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو بشكل كبير، معبّرين عن إعجابهم الكبير بخفّة دم رويدا وروحها الحلوة، مشيرين الى أنها ليست بحاجة لإجراء أي عمليات.

وكانت رويدا قد عبّرت عن إعجابها بمسلسل “2020” الذي عرض في رمضان الماضي وعن الشخصية التي أدتها الممثلة ​نادين نسيب نجيم​، وقالت عبر حسابها الخاص: “شو هالمسلسل الأكثر من رائع عشرة على عشرة، نادين إنت شو هالإبداع.. شو هالإقناع كتير عم بتعاطف مع هالشخصية وهالذكاء والدهاء والحركات، رائعة نادين رائعة رائعة رائعة، مسلسل رائع”.