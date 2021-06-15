كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:04 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها برفقة اللاعب المصري ​محمد صلاح​، وذلك على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت يارا على الصورة بالقول: “لما تجيب سيرة حدا مبارح وبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك .. معقول كون أنا السّبب في صفقة القرن

يلاااااا بقى يا فخر العرب”.

وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر توجّهت يارا بالسؤال للجمهور عن من تلقى لقاح فيروس كورونا من بينهم، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “مين اللي أخذ اللقاح منكم يرفع إيدو؟؟؟؟ واللي ما اخذ ليش وشو ناطر؟؟؟”.

كانت هذه تفاصيل خبر يارا لـ محمد صلاح : “يا فخر العرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.