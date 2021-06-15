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كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:04 مساءً - احتفلت الفنانة السورية أمل عرفة بعيد ميلاد إبنتها الكبرى سلمى، من خلال نشر صورة لإبنتها الكبرى التي تشبهها بشكل كبير، عبر خاصيّة “الستوري” عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت :”قلبي صبيتي صارت 16 سنة، ورضى وربي مرافقك ياروح الروح”.
كما شاركت المتابعين صورة لسلمى عبر صفحتها الخاصة وعلّقت :”من 16 سنة أصبحتُ أماً سلمى العمر كلو ياروحي والله يحفظ أولاد الجمي”. وعلّق المتابعون على جمال ابنتها، وتمنّوا لها عاماً سعيداً.
وكان آخر أعمال عرفة مسلسل “شارع شيكاغو”، الذي تعرضت من خلاله لانتقادات كثيرة، بعد عرض مشهد جريء أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، جمعها مع الممثل السوري مصطفى المصطفى، إذ ظهر المصطفى في المشهد، وهو يغسل ويقبل قدم عرفة، وأبدى العديد من متابعي المسلسل استغرابهم تأدية أمل هذا المشهد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها التي أصبحت شابة جميلة.. خمنوا عمرها وهل تشبه والدتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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