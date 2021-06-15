شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يروج لفيلم "العارف" بطريقة مبتكرة.. وهكذا علق نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم أحمد فهمى لفيلمه "العارف" في الساعات الماضية بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة: "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، كما حذرت زوجته الفنانة هنا الزاهد كل متابعيه أن الصفحة تم اختراقها، وبعد أحمد فهمى أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.

البداية كانت مع منشور كتبه الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "قديم أوي اللي لسه باعتلي لينك الهاك بتاع أمازون ده قالك هيهكرني كدة.. أنا بابا يلا".

وعقب ذلك تم تغيير صورة صفحة أحمد فهمي واستبدالها بأخرى تشير لتعرضها للاختراق، مصحوبة بتعليق: "أنا مش بعيد.. الدور على مين".



تغريدة أحمد فهمى

وكتب الفنان أحمد رزق: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعوض عليك يا فهمي". وعلّق الفنان فتحي عبد الوهاب: "ربنا يعوض عليك يا حمادة". وكتب الفنان أحمد صلاح حسني: "ابلع ابلع". وأيضا علق عمر كمال: "الواحد يحمي صفحته إزاي يا جدعان"، وغيرهم.

الفنان أمير كرارة تقمص دوره في فيلم كازابلانكا وعلق على سرقة أحمد فهمي قائلًا: "هجامين البحر عاملوها معاك يا نيرم". وبأشهر العبارات التي عُرف بها الفنان محمد ثروت، استعان بجملة: "كله إلا فهمي يا صيّع".



تغريدة محمد ثروت

واستعان الفنان فتحي عبدالوهاب بكوميك شهير له من فيلم بحبك وأنا كمان ليعلق على سرقة حساب أحمد فهمي بقوله: "ربنا يعوض عليك يا حمادة".



تغريدة فتحى عبدالوهاب

وينتظر النجم أحمد فهمى عرض فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته مع النجم أحمد عز، يوم 14 يوليو المقبل، الذى يجسد فيه دور مختلف وجديد تماماً عليه، إذ يبتعد عن الكوميديا التى اعتاد على تقديمها فى أعماله السينمائية والتليفزيونية، ويظهر بدور "هاكرز" يدخل فى صراعات كبيرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، ويعد من الأعمال الضخمة انتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

وكان آخر ظهور لأحمد فهمى في الحلقة الأخيرة من حكاية 9 خطوات لقلب الرجل من مسلسل حلوة الدنيا سكر مع زوجته هنا الزاهد، حيث شارك كضيف شرف، والحكاية شارك في بطولتها محمد الشرنوبي، ياسمين رحمي، حنان سليمان، جيلان علاء، تأليف محمد جلال، وإخراج خالد الحلفاوى.