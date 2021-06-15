شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل مسرحية "نجوم الضهر" لـ محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد صبحى بروفات مسرحيته الجديدة "نجوم الضهر"، والتى سيفتتحها قريبا بمشاركة نجوم فرقته "استوديو الممثل"، والتى تضم فانين من أجيال مختلفة، والمسرحية كتب قصتها محمد صبحى بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة.



محمد صبحي وبروفات نجوم الضهر

مسرحية "نجوم الضهر" أشعارعبد الله حسن، وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوى، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.



بروفات مسرحية نجوم الضهر

آخر أعمال النجم محمد صبحي كانت احتفالية ضخمة اختار لها عنوان "50 سنة فن"، رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وكرّم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة، واشترك فيها نجوم فرقة "استوديو الممثل" ، والاحتفالية كرم خلالها 120 مبدعا ممن شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور حسن راتب، والراحل الشيخ صالح كامل، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور مثل شريهان وعبلة كامل وسيمون تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحي وعن تجربته معهم.



جانب من البروفات



فريق عمل مسرحية نجوم الضهر