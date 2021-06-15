شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان بون خارج سلسلة Blacklist بعد 8 مواسم فى التحقيقات الفيدرالية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن مغادرة النجمة العالمية ميجان بون، صاحبة شخصية إليزابيث كين، في سلسلة الأكشن والإثارة الشهيرة Blacklist، بعد مشاركتها في دور البطولة لثمانى مواسم متواصلة حققت فيها شعبية كبيرة للسلسلة التي تعتمد على فك الغاز القضايا الفيدرالية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمي ميجان بون، التي جسدت شخصية محررة في مكتب التحقيقات الفيدرالي ستغادر المسلسل الدرامي بعد ثماني مواسم، بدون إبداء أى تعليقات من قبل الشركة المنتجة NBC، تأتي تلك الأخبار قبل نهاية الموسم الثامن من Blacklist، حيث أن هناك حلقتان متبقيتان في الموسم الحالي، من المقرر بث الحلقة القادمة يوم16 يونيو، و23 يونيو.

وظهرت بون مؤخرًا في سلسلة أمازون الشهيرة "The Underground Railroad"، حيث لعبت دور الآنسة لوسي في الحلقة الثانية من البرنامج.

وتدور أحداث مسلسل The Blacklist حول ريمون ردينجتون "جيمس سبايدر"، الذى يعود من جديد ويقوم بإعادة بناء إمبراطوريته الإجرامية، التى يقوم بتصميمها مع إليزابيث كين (ميجان بون) إلى جانبه، والتى تجد نفسها ممزقة بين دورها كعميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالى والإغراءات التى تحيط بها للتحكم فى غرائزها الإجرامية، فى عالم أصبح فيه البحث عن Blacklisters عبارة عن تجارة عائلية، حسبما نشر موقع "deadline".

مسلسل The Blacklist من بطولة جيمس سبيدر، وميجان بون، ودييجو كاتنهوف، ورايان أيجولد، وبارميندر ناجرا، وهاري لينيكس، وتأليف جون بوكينكامب، وإخراج جو كارنهان.