شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يظهر بلوك جديد على طريقة بهاء سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح النجم رامى جمال متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بنشر صورة يشبه بها لوك النجم بهاء سلطان وعلق قائلا : أخويا بهاء سلطان .

وظهر رامى جمال، بإطلالة جديدة مختلفة بشعر طويل نتيجة خضوعة لجلسة بلازما.

وحققت أغنية "دقيقة واحدة" للنجم رامى جمال أكثر من 2 مليون مشاهدة على " اليوتيوب" والذى طرحها مؤخرا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

كما أعرب النجم رامى جمال لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "دقيقة واحدة" وتم طرحها منذ أيام، وحققت نجاحًا جيدًا، مضيفًا أن الأغنية تحمل طابع الفرح والبهجة، وقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة.

ويطرح رامى جمال ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، والذى تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان

يذكرأن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.