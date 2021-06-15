شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة Beauty and the Beast تعود لـ ديزني بلس بشكل جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الإثارة والخيال Beauty and the Beast، في السينما منذ عدة سنوات، منحت منصة ديزني بلس، السلسلة الروائية الشهيرة الضوء الأخضر، لإنتاج مسلسل موسيقي محدود مكون من ثماني حلقات بمشاركة كلاً من جوش جاد ولوك إيفانز مع بريانا ميدلتون.

ووفقاً لعدة تقارير نشرتها hollywoodreporter، فإن المسلسل المحدود سيبدأ تنفيذه بعد 5 أشهر من الآن، على أن يكون المسلسل القادم من بطولة بريانا ميدلتون، والذي سيسرد "تيلي" أخت ليفو (جوش جاد)، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل قبل سنوات من قصة Beast and Belle الرومانسية ويتبع المسلسل جاستون وليفو أثناء انطلاقهما مع تيلي.

يذكر أن النسخة الحية من فيلم Beauty And The Beast، وطرحت فى 2017، دارت أحداثها فى نفس سياق النسخة القديمة حول أمير شاب مسجون داخل هيئة وحش نتيجة سحر لا ينتهى أثره إلا بوقوع فتاة فى حبه، وذلك على يد إحدى الساحرات التى لم تكتف بذلك فقط، وإنما حولت كل العاملين فى القصر الذى يسكن به أمير من الخدم إلى أدوات منزلية، واشترطت لكى يعودوا لحالتهم الطبيعية أن يتعلم الأمير كيف يحب، لتكون فرصته الوحيدة هى الفتاة بيلى التى توافق على المجىء لقصره حتى تفدى والدها، لكنه يحتاج إلى أن تحبه حبًا صادقًا رغم مظهره المنفر، إذ تكتشف بيل أن الوحش يملك قلبًا طيبًا رغم ملامحه القبيحة، وتقع فى حبه وينتهى الفيلم وبالفعل يزول أثر السحر عن الأمير المسحور.

العمل من بطولة كل من إيما واتسون ودان ستيفنز والفائز بالأوسكار كيفين كلاين وإيان ماكيلين ولوك ايفانز وجوش جاد وهايدن جوين وراى فيرون وايوان ماكجريجور وإيما طومسون وأودرا ماكدونالد ومن إخراج الفائز بالأوسكار بيل كوندون.