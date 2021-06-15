طاردته الشائعات.. مُلحن مصري يكشف تطورات حالة محمد منير الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، تفيد بتعرض الفنان محمد منير إلى وعكة صحية، بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأنّ ذلك كان سبب غيابه عن حضور مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، واستلام جائزة تكريمه التي نابت عنه الفنانة هالة صدقي.

وخرج الملحن شريف نور، منذ ساعات وطمأن جمهور منير على حالته الصحية، وكتب عبر “فايسبوك”: “لسه قافل السكة مع محمد منير، والحمد لله هو زي الفل، وناس غريبة مطلعة عليه شائعات إنه تعبان، طب ليه؟”.

وتم تداول أنباء، حول أنّ منير عانى بعض الأعراض الخفيفة؛ على إثر تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ما جعله يتغيب عن حضور تكريمه، الجمعة الماضية، خلال فعاليات الدورة الـ69 للمهرجان الكاثوليكي.

يذكر أنّ منير طرح أغنيته الجديدة التي حملت اسم “الباقي من أصحابي” على “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.