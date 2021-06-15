وفاة الممثلة ليزا بانيس بعد تعرّضها لحادث صدم.. دهسها السائق وفرّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الممثلة ليزا بانيس، نجمة فيلم “Gone Girl”، عن عمر يناهز 65 عامًا بعد تعرّضها لحادث صدم تركها في حالة حرجة مع “إصابة دماغية خطيرة”.

كانت النجمة تعبر الشارع في مدينة مانهاتن بنيويورك عندما صدمتها دراجة نارية صغيرة في 4 حزيران، بحسب موقع “الصن” البريطاني.

وقال ممثل عنها الإثنين: “نحن نشعر بحزن شديد بسبب وفاة ليزا بطريقة مأساوية وعبثية. كانت امرأة ذات روح عظيمة، كما كانت لطيفة وكريمة ومتفانية بعملهاسواء على المسرح أو أمام الكاميرا وحتى لزوجتها وعائلتها وأصدقائها.لقد أنعم الله على وجودها في حياتنا”.

كانت ليزا في طريقها لمقابلة زوجتها، كاثرين كرانهولد، لحضور حفل عشاء عندما صدمتها الدراجة التي كانت تعبر فيما كانت الإشارة حمراء وزُعم أن السائق فر من مكان الحادث.

وأكدت الشرطة أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن. تعيش النجمة في لوس أنجليس، لكنها كانت تزور مدينة نيويورك للمرة الأولى منذ انتشار وباء كورونا.