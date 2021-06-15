بوست مالون ينفق 1.6 مليون دولار على أنياب من الماس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اشتهرت أطقم الأسنان المرصعة بالألماس في ثقافة الهيب هوب منذ ثمانينات القرن الماضي، لكن قد يكون بوست مالون (25 عاماً) “يغرس أسنانه” في صيحة جديدة مستوحاة قليلاً من مصاصي الدماء.

وأنفق المغني 1.6 مليون دولار على عملية مكلفة وصعبة لترميم أسنانه تضمنت أنياباً من الألماس.

ويصل وزن الماسات الموجودة في اسنان مالون إلى 12 قيراطاً حيث شمل العمل أيضاً صنع 28 سنّاً من السيراميك لتلبيس أسنانه الأصلية.

وشرح طبيب الأسنان مراحل تنفيذ طلب مالون قائلاً أنّه أنهى أسنان السيراميك أولاً قبل صنع الأنياب الماسية لاحقاً. ولم يسبق له أن صنع سناً كاملاً من الماس ولكنه خاض عاماً ونصف عام من التجارب في محاولة لمعرفة كيفية صنعها لمغني الراب.

وأوضح لمجلة “رولينغ ستون” الأميركية يوم الاثنين: “من الصعب جداً قطع ثقوب في الماس من دون تدميره. استهلك الطبيب 40 قيراطاً من الماس البلجيكي لإتمام أنياب مالون، كما أوضح: “من أجل صنع ماسة على شكل سن، إذا أراد ناباً بوزن ستة قيراطات مثلاً، فأنت بحاجة إلى مكعب خام من 12 قيراطاً لصنعه، لذلك هناك الكثير من الهدر. هذا الماس المهدور، كان بإمكانهم إخراج ثلاثة أو أربعة ماسات أخرى منه، لذلك كان علينا هدره من أجل الحصول على شكل الناب المطلوب”.