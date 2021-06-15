"الاتحادي الإماراتي" يعقد جلسته الثلاثاء المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي جلسته الـ14 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 17 يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية يناقش المجلس، خلال جلسته بمقره في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، موضوع "دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية"، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة توجه كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول "التأمين الصحي للمعلمين الجدد".

وتوجه عفراء بخيت العليلي سؤالا إلى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول "التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة".

كما توجه شذى سعيد النقبي سؤالا إلى حسين الحمادي حول "سن دخول رياض الأطفال".

ويطلع المجلس في بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات المجلس بشأن موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة"، فيما يصادق على مضبطة الجلسة 13 المنعقدة في 8 يونيو/حزيران الجاري.