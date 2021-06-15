بـ"قمة السبع".. كيف غازل بايدن زوجته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يكف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التعبير عن مدى متانة علاقة الحب التي تربطه بزوجته جيل.

ونشر بايدن صورة له ولزوجته على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال زيارتهما الأخيرة لبريطانيا للمشاركة في قمة الدول السبع الكبرى.

وكتب الرئيس تحت الصورة "لم أكن لأحظى بشريك أفضل منك".

كما نشر بايدن على نشر صورة له وزوجته مع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على حسابه الشخصى بموقع أنستقرام، عقب لقائهما، في قلعة وندسور، على هامش قمة الدول السبع التي استضافتها مدينة كورنوال البريطانية.

ولفتت السيدة الأمريكية الأولى انتباه الجميع بأناقتها المتميزة، خلال مرافقتها لزوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأوّل جولة خارجية، ولقاءاتها المتعددة مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، وملكة بريطانيا.

وارتدت جيل بايدن سترة كتب عليها كلمة "حب" على الظهر عند لقائهما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري جونسون الخميس الماضي.





وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن هذه السترة ربما تمثل "رداً محتملاً" على السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب، التي ارتدت سترة مكتوب على ظهرها "أنا حقاً لا أهتم؟"، ما أثار موجة جدل على التواصل الاجتماعي.

وعندما سُئلت بايدن عن ماذا تقصد بالكلمة على سترتها، قالت للصحفيين إن ذلك كان "يُقصد به إظهار الوحدة".

وأضافت: "أعتقد أن هذا مؤتمر عالمي، ونحن نحاول تحقيق الوحدة في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن هذا مهم في الوقت الراهن أن لديك إحساساً بالوحدة".

كما ارتدت خلال لقائها الأول مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، في مدرسة في كورنوول في إنجلترا، فستانا وردي اللون، كدليل على التفاؤل وبعث روح الأمل.