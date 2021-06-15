شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى بوشناق وسعاد ماسى وأوم المغربية يحيون حفلات مهرجان قرطاج الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فى مهرجان قرطاج الدولى بدورته الـ56 الكثير من المطربين من دول عربية مختلفة ويحيي حفلاته الكثير من نجوم الطرب العربي، فمن تونس البلد التي تحتضن المهرجان العريق سيشدو في المهرجان المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق والمطربة شهرزاد هلال، ورحاب الصغير إضافة إلى سليم الجزيري، ومن فلسطين تشدو "دلال أبو آمنة" للمرة الأولى في تونس.



نجوم حفلات قرطاج الدولي

ومن التجارب المهمة التي أثرت في الموسيقى العربية المعاصرة والتي ستتواجد على المسرح الروماني بقرطاج المطربة سعاد ماسي من الجزائر، والمطرب أوم (أمّ الغيث بنت الصحراوى) من المغرب وآخرين.

وتنطلق الدورة المقبلة لمهرجان قرطاج الدولي يوم 10 يوليو وتستمر حتي يوم 18 ببرنامج متنوع يجمع ما بين المسرح والعروض الفرجوية والموسيقية بمختلف ألوانها ، كما يتضمن البرنامج العديد من العروض الموسيقية الآلاتية التي تحمل توقيع عديد الأسماء ذات الصيت العالمي من بينها: الثلاثي جبران وتقسيم تريو، بيكرام غوش، كونشيرتو مالاغا، إضافة إلى ظافر يوسف في الاختتام.