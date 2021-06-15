شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وبيتر ميمى وأحمد حلمى يجتمعون من جديد بعد الاختيار 2.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجوم كريم عبد العزيز وأحمد حلمى والمخرج بيتر ميمى، فى صورة جمعت بينهما بإحدى المناسبات لم يتم الكشف عنها، ونشر ميمى الصورة التى جمعتهم، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، صحبها بتعليق: "مثلا".



كريم وبيتر وحلمى

وسبق واجتمع الثلاثى، فى تصوير مشاهد مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، الذى تناول بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن.





يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" عرض على قناة ON طوال شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وسبق وكشف المخرج بيتر ميمى، عن البوستر الأول لفيلمه "موسى"، المقرر طرحه صيف 2021، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، الذى ظهر فيه إنسان آلى من جانبه، وهو ما يفسر شخصية "موسى" فى الفيلم الجديد، مضيفًا هاشتاج "أقوى من الحديد".

يأتى هذا البوستر، بعد ساعات من نشر ميمى لتفاصيل أول فيلم روبوت فى الوطن العربى، الذى بدأ العمل عليه منذ أربع سنوات، حيث نشر صورة من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتفاصيل العمل الجديد.