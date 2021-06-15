شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 5 عروض من 100 تقدمت لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة "مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى"، عن أسماء العروض المسرحية المصرية المشاركة فى الدورة الحادية عشر فى المهرجان الذى يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021، مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح بيرم التونسى ومسرح ليسيه الحرية، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

وقالت إدارة المهرجان إن عدد الفرق التى تقدمت بطلب المشاركة بدورة المهرجان قد تجاوز 100 عرض من مختلف محافظات مصر ، وقد أشادت لجنة اختيار العروض بكل العروض المتقدمة للمشاركة، واختارت 3 عروض مسرحية أساسية، وعرضين احتياطيين، وذلك وفقا لعدد ليالي المهرجان، وأماكن العرض المتاحة.

واختارت اللجنة العروض المصرية المقرر مشاركتها في المهرجان وهى عرض الوردة والتاج من تأليف "جيه بى بريستلى"، إخراج إبراهيم إشرف ومن إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وعرض ملحمة السويس، من تأليف وإخراج محمد زكى من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وعرض الشاهد، من إخراج إيهاب جابر ومن إنتاج فرقه صرخة.

كما تم اختيار العروض الاحتياطية وهم البؤساء من تأليف فيكتور هوجو وإخراج محمد عبد الله ومن إنتاج فريق كلية التجارة المسرحى بجامعة عين شمس، وعرض المتجول من إخراج إسماعيل إبراهيم وإنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية.

وتشكلت لجنة إدارة اختيار العروض المحلية المصرية للمهرجان من المخرج السعيد قابيل، والمخرج سامح الحضرى، والكيروجراف محمد ميزو، والممثل إسلام عوض، والمخرج أحمد سمير.

ويقام مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021 برئاسة المخرج الدكتور جمال ياقوت، ويديره الفنان إبراهيم الفرن، ويقام المهرجان بدعم لوجستى من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقى.