شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أغنية "القلوب طرحت حجارة" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "القلوب طرحت حجارة" من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق واستوديو أحمد جودة خلال الأيام المقبلة، وتحمل عددا من المفاجآت.

وطرح طارق برومو الأغنية وتقول كلماتها : اللى خلى الحلو حادق، حتى لو بالظلم بادئ فى ناس من ضعفها بتنافق على الأصيل ليه بتعيبى، القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة والجروح حتسيب أمارة، بتقوليلى معتش فارق.

وقرر المطرب طارق الشيخ طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغان متنوعة، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.

وأعرب مؤخرًا طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بسعر السوق" الذى قدمها "ديو" مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحًا جيدًا، وتخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

طارق قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته من جانب أصدقائه في الوسط الغنائى وخارجه مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء مع أحمد موزه الذى يتميز بصوت قوى.

وأضاف خلال الفترة المقبلة أحضر لعدد من الأغانى التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، وأقدمها بشكل جديد عن أعمالى السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.