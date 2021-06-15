شكرا لقرائتكم خبر عن بتدى لكل واحد وقته.. شاهد كيف تتعامل أنجلينا جولى مع أبنائها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوماً تلو الآخر تثبت النجمة أنجلينا جولى اهتمامها بأبنائها بصورة كبيرة، وهو الأمر الذى تكشف عنه المواقع الأجنبية في كل فترة، حيث تحرص على أن يكونوا من أهم أولوياتها وفى المقام الأول بحياتها، مثلما ظهر مؤخراً خلال تقرير كشف عنه موقع ديلى ميل، رصد فيه اهتمامها بالخروج مع ثلاثة مع أبنائها أثناء نزهتها في نيويورك التي تواجدت فيها بغرض الاحتفال بعيد ميلادها.



انجلينا وابنها وحدهما

أنجلينا لم تخرج مع الثلاثة أبناء كلهم مرة واحدة، وإنما أفردت لكل منهم وقته، من خلال نزهة مختلفة، مثلما كشف تقرير ديلى ميل، مما يؤكد على أنها اختارت لكل منهم وقته لتعوضهم عن انشغالها بأعمالها مؤخراً، ما جعلها تحرص على أن تستمتع معهم بوقتها، وهو الأمر الذى يدلل علي طريقة تفكير انجلينا واهتمامها بأبنائها.



انجلينا وابنتها

وتأتي هذه الصور بعد أن أصيبت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، بخيبة أمل مريرة مؤخرًا في معركة طلاقها المستمرة مع براد بيت السابق، بعد أن حصل على حضانة مشتركة لأطفالهما القصر، وهم، باكس، 17 عامًا، وزهراء، 16 عامًا، وشيلو، 14 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس، 12 عامًا، والذين التقطت صورًا لهم جميعًا مع والدتهم.