فن ومشاهير

بيتر ميمي ينشر صورة مع أحمد حلمي وكريم عبد العزيز.. وهكذا علق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج الشاب بيتر ميمي صورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي والفنان كريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "ميمي" على الصورة: "مثلا"، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي المخرج الشاب مع الصورة.

وشارك أحمد حلمي كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الاختيار ٢" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وعرض العمل الذي حقق نجاحا مليار في دراما رمضان المنصرم، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وينتظر بيتر ميمي عرض فيلمه "موسى"، العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار وصلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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