16 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعرض ضمن فعاليات الدورة ال 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة التي يقيمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، والمقرر إقامتها في الفترة من 16 الي 22 يوينو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا ، 16 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

أول الأفلام المشاركة فيلم "عايشة" للمخرج زكريا نوري، والذي يدور حول عايشة، ذات الـ 26 عاماً التي تعيش في ضواحي المدينة، حياة رتيبة، تعتني أثناء النهار بأمها المريضة، وفي الليل تترك المنزل لتعبر الطريق أمام أي شاحنة محتملة.

ويشارك أيضًا فيلم "الست" إخراج سوزانا ميرغني، ويدور حول نفيسة، ذات الـ 15 عاماً، التي تعيش في قرية سودانية تعيش على زراعة القطن، تحمل نفيسة إعجاباً لبابيكر، بينما يرتب والديها زواجها من نادر، في حين أن جدة نفيسة (الست) تملك خططاً أخرى لمستقبلها، لكن هل تستطيع نفيسة أن تختار لنفسها؟

وينافس أيضا فيلم "بنت وردان" للمخرجة ميساء المومين، ويدور حول امرأة في مزاج حزين تكافح لمواصلة الظهو ر أمام زملائها المرحين المنقادين، تواجه صرصور محتضر في مرحاض المكتب، وتتطور علاقتهما إلى صداقة غريبة.

ويشارك كذلك فيلم "حار" للمخرج سيمون جيونت، فيدور أنه أثناء نوبة عملها الليلة في محطة وقود بعيدة، توافق موظفة على مساعدة رجل تعطلت سيارته، بينما يحاولان إصلاح السيارة ترتاب الفتاة في نوايا الرجل الحقيقية.

ويعرض فيلم "إل ريمانسو" للمخرج سيباستيان فالنسيا ، ويدور حول عائلة من القرويين المتجولين تستقر في إل ريمانسو، وهو بيت ريفي حيث تظهر فيه آثار ماضٍ وحشي. في ليلتهم الأولى في المنزل ينتظرون بقلق السلام القادم مع بزوغ الفجر.

ويشارك فيلم " كومبارس" للمخرج فيجنار، ويسرد قصة رجل يتبع مجموعة من العمال من أجل العمل في منطقة صناعية، يتجرد لاحقاً من ملابسه وهو يته، ويرتدي زياً عسكرياً ويتقلد سلاحاً، ويتم اختبار عزمه بسلسة من الأحداث المزعجة.

أما فيلم " عمل ألماني جيد" للمخرج جلميس ألكساندر كيفر، ويدور حول أولي وديدي حرفيان يعملان في ورشتهما على صليب معقوف، في مكان ما بين رتابة الريف وكآبة القرية، ويتساءلان عن الغرباء الوافدين إلى القرية.

ويشارك فيلم "جرين مارادونا" للمخرج فراس خوري ، ويحكي أنه أثناء كأس العالم 1990، يحاول صبيان فلسطينيان البحث عن ستيكر أرجل مارادونا المفقود، من أجل استكمال ألبوم كأس العالم والفوز بلعبة الأتاري.

وينافس فيلم " في القارب" للمخرج بايزاك ماماتاليف، ويدور حول شاب مسلم، يقتات من نقل الناس من ضفة إلى أخرى بقاربه، تجبره الظروف على نقل امرأة مسيحية حُبلى إلى الضفة الأخرى.

كما يشارك فيلم " ليلة واحدة" للمخرج مالي يينا ويقدم الفيلم معالجة معاصرة لبيتر بان الذي لا يريد أن ينضج رغم مرور الوقت، يملك قاعدتين في حياته "لا يمكن لفتاة أن تقضي الليل في بيته"، و"هناك دائماً وقت لكل شيء".

وينافس كذلك فيلم "ألم" للمخرج أنا روز دوكورث، ويلخص حكاية فتاة صغيرة تدرك أن والدها ليس شخصاً منيعاً، بعد تعرضه لحادث، أثناء لعب الكريكيت، فضح هشاشته.

ويعرض فيلم " مكان في الزمن" للمخرج نواف الجناحي ، ويدور حول رجل عجوز مهجور هائم في شقته بينما يصارع الموت بذكرى جميلة.

ويعرض فيلم " ميلاد عازف الطبل" للمخرج بيكولاس ستيفانازي ويدور حول بلدة صغيرة، يطلب لوثير من خوسيه أن يسلم آخر طبوله إلى البلدة التالية، فيقبل خوسيه وينتظره طريق طويل هو وطبوله دون نقود.

كما يعرض فيلم "حمل الله" للمخرج ديفيد بينيروفيسنتي ، يلخص صورة غامضة لعائلة مترابطة، حيث تمتلئ الاحتفالات الصيفية لهذه القرية البرتغالية بالشهوانية والعنف.

ويشارك كذلك فيلم " فيرديانا" للمخرج إيلينا بياتريس ودانييل لينس فيلخص أنه بعد شجار كبير، يستيقظ الزوجين بمشاكل لا تصدق، فهو فقد النطق وهي فقدت السمع، ولم يعد للفحوصات والأطباء أي فائدة، تأتي إليهم سيدة بنبتة خاصة لمساعدتهم.

كما يعرض أيضآ فيلم "المجالات المغناطيسية" للمخرج رومان دويت جهان"

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.