بالصور..تعرف على فريق عمل مسرحية "نجوم الضهر" للنجم محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يواصل النجم محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة "نجوم الضهر " على مسرحه بمدينة سنبل والتي سيفتتحها قريبا بمشاركة نجوم فرقته (ستديو الممثل) ، والتي تضم نجوما من أجيال مختلفة، والمسرحية كتب قصتها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة .

مسرحية ( نجوم الضهر ) أشعار عبد الله حسن وموسيقى وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي ، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود ، ندي ماهر ، ميرنا زكري ، حازم القاضي ، تامر ضيائي ، داليا حسن بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط .

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد صبحي كانت احتفالية ضخمة اختار لها عنوان " 50 سنة فن " رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وكرّم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة ، واشترك فيها نجوم فرقة "ستوديو الممثل" ، والاحتفالية كرم خلالها 120 مبدعا ممن شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور حسن راتب، والراحل الشيخ صالح كامل ، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور مثل شريهان وعبلة كامل وسيمون تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحي وعن تجربته معهم .