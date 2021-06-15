فن ومشاهير

دينا الشربيني تروج لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة دينا الشربيني لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المقرر عرضه بدور العرض السينمائي 7 يوليو المقبل.

ونشرت دينا بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من 7/7 في كل سينمات مصر والدول العربية، البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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