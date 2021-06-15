دينا الشربيني تروج لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة دينا الشربيني لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المقرر عرضه بدور العرض السينمائي 7 يوليو المقبل.

ونشرت دينا بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من 7/7 في كل سينمات مصر والدول العربية، البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله.