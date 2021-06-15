"مش رقم 1 في مصر".. ياسمين عبدالعزيز ترد على بوسي شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

علّقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على تصريح سابق للإعلامية بوسي شلبي، أن النجمة الكبيرة يسرا، هي الفنانة رقم 1 في الوطن العربي، وليست "ياسمين"، إذ أنها ما زالت تحقق نجاحًا في السينما والتليفزيون.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو لبوسي شلبي خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، في رمضان الماضي، تنفي فيه أن "ياسمين" هي الفنانة رقم 1 في مصر، وتنسب ذلك ليسرا.

وقالت بوسي في الفيديو: "يسرا هي الفنانة رقم 1 في الوطن العربي، ما زالت يسرا تحتل كل الأجيال حتى الآن وبتنجح سينما وتليفزيون، يعني السنة الماضية اللي نجحت سينما وتليفزيون كانت يسرا، ياسمين مكنتش على الساحة، أنا بقول الحقيقة بالإيرادات والمشاهدة".

"ياسمين" من جانبها نشرت الفيديو، وعلّقت بالقول: "هموت"، مصحوبًا بالكثير من إيموجي الضحك.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير"، مع النجوم: "أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، وعايدة رياض"، وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وعُرض في رمضان 2021.

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