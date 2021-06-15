حورية فرغلي تنشر صورة من "أيام زمان".. وهكذا علّق متابعوها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها ومتابعيها، صورة من أرشيف ذكرياتها، اليوم الثلاثاء.

وظهرت "حورية" في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مرتدية فستانًا باللون الأسود.

وعلّقت حورية على الصورة قائلة: "أيام زمان".

ولاقت صورة حورية إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "دايما حلوة.. وحشتينا.. هتفضلي طول عمرك حلوة وقمر.. قمر زمان ودلوقتي وبكره.. قمر ومازلتِ.. قمر طول عمرك" وغيرها.

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، حتى تعود لشكلها الطبيعي مرة أخرى بعدما تعرضت للكسر قبل سنوات.

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