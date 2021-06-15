الملك فيليب يحيي ذكرى أول طواف بحري حول الأرض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:49 مساءً - سافر ملك إسبانيا "فيليب" إلى قادش Cadiz للترحيب بعودة السفينة إسكويلا من رحلة دورانها حول الكرة الأرضية الحادية عشرة دون توقف، وذلك للاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة لأول طواف حول الأرض من قبل "خوان سيباستيان دي إلكانو".

ويُعد "خوان سيباستيان إلكانو" مستكشفًا من قادش من أصل الباسك وأكمل أول طواف حول الأرض بعد وفاة "فرديناند ماجلان" في الفلبين.

فاعليات إستقبال السفينة

الملك فيليب يحصل على التكريم العسكري- الصورة من حساب الملك فيليب على إنستغرام

وبحسب موقع "The royal central" وصل الملك إلى ميناء قادش على متن السفينة. وهناك شاهد رفع العلم الرسمي ومناورة دخول "إسكويلا" في الميناء. وبمجرد عودة السفينة إلى الميناء، استقلها رئيس البرلمان الأندلسي وعمدة قادش، وكلاهما احتفظا باجتماع قصير مع الملك "فيليب" على متن السفينة.

وفي ختام الفعالية، نزل جلالة الملك من السفينة وحصل على التكريم العسكري الكامل، بما في ذلك عزف النشيد الوطني وتحية كاملة.

طاقم السفينة

الملك فيليب- الصورة من حساب الملك فيليب على إنستغرام

يبلغ إجمالي عدد ركاب السفينة 197 فردًا، مقسمين إلى 24 ضابطًا، 22 ضابطًا فرعيًا، 39 قائدًا أول، 107 رؤساء وبحارة، وخمسة مدنيين. درس جميع ركاب السفن سابقًا في الأكاديميات البحرية العسكرية.

أول رحلة للسفينة

الملك فيليب أعلى السفينة إسكويلا- الصورة من حساب الملك فيليب على إنستغرام

كانت أول رحلة للسفينة "إسكويلا" في عام 1928 ، ومنذ ذلك الحين تقوم برحلة تقدير كل عام تقريبًا. بين عامي 2002 و 2011 ، تم إجراء عدة جولات من أعمال التجديد على متن السفينة لتحسين نوعية حياة الركاب وتحديث الخدمات مثل الشبكة الكهربائية ونظام إمداد المياه.

علاقة الملك "فيليب" بالجيش

الإحتفالات بعودة السفينة إسكويلا- الصورة من حساب الملك فيليب على إنستغرام

لطالما كان الملك "فيليب" مرتبطًا جدًا بالجيش - حتى قبل أن يصبح ملكًا - فقد تلقى تدريبات عسكرية في جميع الفروع الثلاثة للقوات المسلحة الإسبانية (الجيش والبحرية والقوات الجوية) بين عامي 1985 و 1988، قبل أن يبدأ تعليمه الجامعي. لكنه لديه اتصال أعمق مع سفينة "خوان سيباستيان دي إلكانو" حيث تدرب عليها كقائد بحري في عام 1987.