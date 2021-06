وفاة الممثل الأمريكي نيد بيتي المرشح لجائزة أوسكار عن 83 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:49 مساءً - توفي الممثل السينمائي والتلفزيوني "نيد بيتي"- الذي رُشح لجائزة الأوسكار وظهر في عدد من أهم الأفلام الأمريكية في السبعينيات - عن عمر 83 عاماً.

الوفاة طبيعية

وبحسب موقع "The guardian" تم تأكيد وفاة "بيتي" من قِبَل مديرة أعماله "ديبورا ميلر" لأسباب طبيعية صباح الأحد محاطاً بأحبائه في منزله في لوس أنجلوس.

حياته الأولى وزيجاته

ولد "نيد توماس بيتي" في عام 1937 في لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية وترعرع في ليكسينجتون. وفي سن العاشرة بدأ في الغناء مع رباعيات الإنجيل المحترفين. أمضى السنوات الأولى من حياته المهنية في التمثيل في مسرح بارتر في أبينجدون بولاية فيرجينيا، تلاه مسرح إيري (بنسلفانيا) ومسرح بلاي هاوس في هيوستن ثم شركة أرينا ستيدج في واشنطن العاصمة حيث كانت إنطلاقته.

تزوج أربع مرات. المرة الأولى من "والتا أبوت" أنجب منها أربعة أبناء ، الثانية من الممثلة "بيليندا بيتي" أنجب منها اثنين ، الثالثة من "تينكر ليندسي" أنجب منها اثنين وأخيرًا تزوج من "ساندرا جونسون" عام 1999 لكنه لم ينجب منها.



مسيرته الفنية

نيد بيتي وجين هاكمان في فيلم superman- الصورة من موقع The telegraph



أثرى "بيتي" السينما والدراما الأمريكية برصيد أكثر من 150 فيلمًا وعرضًا تليفزيونيًا. فقد أطل "بيتي" على الشاشة للمرة الأولى سنة 1972 من خلال فيلم Deliverance لـ"جون بورمان" حيث كان محظوظًا بما يكفي لجذب انتباه كل من الجمهور والنقاد من خلال دوره بصفته الصياد اللطيف "بوبي"، مُطلِقاً بعد هذا الفيلم مسيرة طويلة استمرت حتى عام 2013.

كانت له مشاركات في أفلام عديدة منها superman, Rudy, shooter ,Gunsmoke The Rockford Files , Hawaii 5-0 , Hunter و Delvecchio. وكان أكثر ما لا يُنسى من جهوده التلفزيونية هو أداؤه كمحقق حاد "ستانلي بولاندر" في الدراما البوليسية الممتازة "Homicide: Life on the Street" في أوائل التسعينيات.

قدم الممثل أيضًا قدرًا كبيرًا من العمل الممتاز على شاشة التلفزيون حيث حصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 1979 عن الفيلم التليفزيوني "Friendly Fire".

حصل على دور رائد نادر في الفيلم الأيرلندي Hear My Song في عام 1991. وعلى الرغم من أنه لم يغني بنفسه في الفيلم "Hear My Song" إلا أنه أصدر ألبومًا للموسيقى المسيحية "In the Beginning Was the Word" في عام 2006.

في مركز الموسيقى في لوس أنجلوس لعب دور البطولة في إحياء مسرحية "Showboat" الموسيقية في عام 1996.

في برودواي ، حصل على ثناء نقدي وجائزة Drama Desk لتصويره لـ Big Daddy في إحياء Cat on a Hot Tin Roof وهو الدور الذي لعبه لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا.



جوائز الأوسكار

نيد بيتي مع الممثلين ناتالي ويست، جون جودمان وروزان بار- الصورة من موقع The telegraph



ظهر "بيتي" في أربعة أفلام تم ترشيحها لجائزة الأوسكار لأفضل صورة Oscar best picture award في السبعينيات وهم: Deliverance عام 1972، "Nashvilleعام 1975، All the President’s Men و Networkعام 1976. بالإضافة لترشيح الفيلم الكرتوني Toy Story 3 لجائزة أوسكار أفضل فيلم في 2010 حيث قام بالأداء الصوتي لشخصية الدب "لوتسو".

