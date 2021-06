كيم كارداشيان ترسب في إمتحانات القانون للمرة الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:49 مساءً - كشفت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال "كيم كارداشيان" عن فشلها في إجتياز امتحان القانون للسنة الأولى للمرة الثانية في ختام البرنامج التلفزيوني الناجح Keep up with the Kardishians الذي ظل يُعرض لمدة 14 عاماً مما دفع العائلة إلى الشهرة والثروة العالمية.

رسوب للمرة الثانية

كيم كارداشيان- الصورة من حساب كيم كارداشيان على إنستغرام

وبحسب موقع "BBC" تأتي هذه الانتكاسة الأخيرة بعد أسابيع قليلة فقط من كشف "كيم" أنها فشلت في محاولتها الأولى في الامتحان. بدت "كيم" مستاءة بشكل واضح بعد أن فحصت نتائجها عبر الإنترنت وأدركت أنها فشلت. قالت في اعترافها أمام الكاميرا: "لقد فشلت! هذا أمر مزعج حقًا. أشعر بالضيق والقلق التام. قضيت ستة أسابيع متتالية ، من 10 إلى 12 ساعة في اليوم، أدرس، وكان من المهم جدًا بالنسبة لي أن آخذ هذا. وعدم المرور يضعف روحك ويجعلك ترغب في الاستسلام."

فيما تعهدت بإجراء الامتحان للمرة الثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر. قالت "كيم" : "عليَّ أن أفعل ما هو أفضل في المستقبل."

"كيم كارداشيان" تتطلع لفتح مكتب محاماة

وتهدف "كارداشيان" بدراسة القانون الحصول على شهادة لفتح مكتب محاماة خاص بها بهدف التركيز على الأحكام وإصلاح السجون بعد الانتهاء من شهادتها.

في العام الماضي، زارت نجمة الواقع البيت الأبيض مع سجينات ساعدت في إطلاق سراحهن. تم إنهاء أحكام السجن الصادرة بحق "كريستال مونوز" و"جوديث نيجرون" و"تينيس هول" بعد أن ضغطت "كارداشيان" على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

كانت النساء قد سُجنن بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وجرائم ذوي الياقات البيضاء (مصطلح يُطلق على الجرائم غيرالعنيفة والمرتكبة لدوافع مالية من قبل رجال الأعمال وأصحاب النفوذ)، وكان لديهن أطفال صغار عندما سُجنن.

كما تقوم "كارداشيان" أيضًا بحملة من أجل تغييرات في نظام العدالة في الولايات المتحدة، ولا سيما الأحكام الطويلة التي صدرت على الجناة لأول مرة والتأثير غير المتناسب على مجتمعات الأقليات العرقية.