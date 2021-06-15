كاتي برايس وبيتر أندريه يحتفلان بيوم ميلاد ابنهما جونيور الـ16

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:49 مساءً - احتفل الوالدان عارضة الأزياء "كاتي برايس" والمغني البريطاني الأسترالي "بيتر أندريه" بيوم ميلاد ابنهما "جونيور"، السادس عشر بمشاركات لطيفة مخصصة للمراهق.

"كاتي" و"أندريه" يتجهان لإنستغرام لتهنئة "جونيور"

كاتي وأندريه مع جونيور وبرنسيس- الصورة من موقع ميرور

وبحسب موقع "ميرور" شارك "أندريه" بهذه المناسبة رسائل صادقة عبر الإنستغرام بالإضافة إلى لقطات لم يسبق لها مثيل عن نشأة "جونيور" حتى يوم ميلاده الحالي وهو واقفًا خلف لافتة عملاقة ذات 16 علامة ضوئية في حديقة عائلته.

كاتي تشارك أول صورة لها مع جونيور بعد وقت قصير من ولادتها- الصورة من موقع ميرور





كتب "أندريه": "16 عامًا من الفرح النقي في حياتي. أنا أحب ما أصبحت عليه. أنت طيب، مضحك وموهوب ولكن الأهم من ذلك كله هو المحبة والإحترام. يوم ميلاد سعيد يا ولدي. أنا فخور بأن أكون والدك. احبك."

وسرعان ما اتبعت "كاتي" حذو "أندريه" وكتبت: "جونيور - عالمي المطلق! منذ اللحظة التي ولد فيها "جونيور" كان بجانبي ، والآن نما ليصبح رجلًا صغيرًا رائعًا."

جونيور- الصورة من موقع ميرور





وتسرد صور "كاتي" مراحل "جونيور" وهو يكبر من خلال عيون والديه، بدءًا من الصورة الأولى له في غرفة المستشفى. كما شوهد "جونيور" وهو مع إخوته وأخواته، ويظهر في المجلات مع والدته، ويحتفل بيوم الميلاد.

أبناء "كاتي" و"أندريه"

جونيور- الصورة من موقع ميرور

يتشارك "كاتي" و"أندريه"- اللذان انفصلا في عام 2009 - طفلين معًا "جونيور" و "برينسيس" 13 عامًا.

ويُعد "جونيور" هو الابن الأكبر لـ"بيتر" الأربعة حيث لديه ابنة "أميليا" سبع سنوات و"ثيودور" أربع سنوات بعد زواجه من طبيبة NHS "إميلي ماكدوناج".

بيتر أندريه يشارك صور جونيور كطفل رضيع- الصورة من موقع ميرور





كما يُعد ثاني أكبر أبناء "كاتي" الخمسة التي لديها أيضا "هارفي" 19 عاماً، "جيت" سبع سنوات و"باني" ستة أعوام.

جونيور يأمل في اتباع خطى والديه

أندريه يحتفل بيوم ميلاد جونيور على إنستغرام- الصورة من حساب بيتر أندريه على إنستغرام

أعرب "جونيور" سابقًا عن اهتمامه باتباع خطى والديه في عالم الترفيه، حيث ظهر أمام الكاميرا منذ صغره بفضل برامجهم الواقعية المتنوعة.



في الشهر الماضي، شارك على إنستغرام على الهواء وهو يشعر بالضيق لأنه أصيب بـ Covid حيث يعاني من بعض الأعراض الوحشية.