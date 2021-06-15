انتصار تحتفل بتخرج إبنها الوحيد.. شاهدوا كيف أصبح شكله الآن.. صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:47 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية انتصار بتخرّج ابنها الوحيد ممدوح من المرحلة الثانوية العامة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الموثّق علي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتفاعل متابعي وأصدقاء الفنانة مع تلك الصور بشكلٍ كبير مهنئين إبنها بتخرجه.

وحرصت انتصار على تقديم التهنئة لإبنها بهذه المناسبة السعيدة بنشر صورة بدا فيها هو يقبّلها وعلّقت عليها: “مبروك يا حبيب قلبي التخرّج”. ولفتت انتصار الأنظار بملامحها الطبيعية وظهورها من دون مكياج وبإطلالة كاجوال بسيطة، وبدت في غاية السعادة والفخر بنجاح ابنها.

وتفاعل الجمهور بشكلٍ واسع مع الخبر السعيد وأثنوا على العلاقة المميزة التي تجمع انتصار بأبنائها، كما أشادوا بوسامة ابنها والشبه الكبير بينهما وانهالت عليها تعليقات التهنئة والتبريكات.

شاهد .. رامز جلال ساخراً من انتصار: بتعمل إعلان معجون أسنان مش مشهد رعب

وقالت انتصار في تصريحات خاصة حول تلك المناسبة: “التربية مسئولية ومشوار طويل وكلما اعتقد أنني انتهيت من واجباتي أجد المشوار طويلا ولا ينتهي في التربية والمسئولية خاصة في حالة الأم العاملة التي تحافظ علي عملها وفي نفس الوقت لا تقصر في شغلها”.

وأضافت: “نعمة الأمومة من أكثر النعم التي أشكر الله عليها وأشكره أيضًا علي الصحة والستر، وأنا عند تخرج ابني كانت أكثر اللحظات سعادة بالنسبة لي فنجاحه هو نجاح لي أيضًا، وفي هذه المناسبة أشكر والدتي التي وقفت بجانبي طوال هذا المشوار وساعدتني كثيرًا”.

من ناحية أخري، سخر الفنان رامز جلال من الفنانة انتصار بسبب مشهد رعب قدمته بفيلم “أحمد نوتردام” المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، ونشر رامز، صورة له معها من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “انتصار بتعمل إعلان معجون أسنان مش مشهد رعب”.

فيلم “أحمد نوتردام” بطولة النجوم: رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وحقق أمس، إيرادات بنحو 133 ألف جنيه.

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